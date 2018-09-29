Главу МИД Венгрии Петера Сийярто внесли в базу сайта "Миротворец"

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжениям на Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений на Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - приводятся на сайте причины внесения министра в его реестр.

Поводом для нового витка напряженности в отношениях Киева и Будапешта стало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, на нем запечатлена выдача венгерских паспортов, как утверждается, жителям Закарпатья. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии. В Будапеште пообещали отреагировать на это зеркальными мерами. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории дипломатической миссии была операцией спецслужб, что является нарушением международных правил.

Сайт "Миротворец" занимается публикацией персональных данных журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, "провинились" перед украинским национализмом. После возбуждения уголовного дела в начале 2016 года против сотрудников проекта "Миротворец" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС о блокировке данных сайта проект был закрыт. Но вскоре, невзирая на многочисленные протесты, "Миротворец" возобновил работу. Попадание в базу сайта не редко становится поводом для запрета въезда в страну, хотя формально он не является каким-либо официальным реестром.