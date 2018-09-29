Пентагон добился от производителя снижения стоимости боевых самолетов F-35

Пентагон заключил контракт с производителем истребителей, военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на приобретение 141 самолета. При этом стоимость F-35A - ударного истребителя с обычным взлетом и посадкой, используется ВВС США и большинством других стран-заказчиков, - впервые за все время ведения переговоров опустилась ниже $90 млн за единицу и составила $89,2 млн. Для сравнения при закупке 10-й партии они стоили на 5,4% дороже - по $94,3 млн.

Цена более дорогостоящих модификаций F-35B и F-35C опустилась еще существеннее. F-35B - ударный истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, его базовый заказчик - Корпус морской пехоты США. F-35C - ударный палубный истребитель с катапультным взлетом и посадкой с помощью аэрофинишеров, его базовый заказчик - ВМС США. Стоимость F-35B уменьшилась на 5,7% со $122,4 млн до $115,5 млн, а F-35C - на 11,1% со $121,2 млн до $107,7 млн.

Планируется и дальнейшее снижение

При этом обе стороны намерены продолжать переговоры по снижению цены производства F-35A до $80 млн к 2020 году с целью закупки большого количества истребителей. "Снижение стоимости имеет решающее значение для успеха этой программы, - подчеркнул директор отдела минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35 вице-адмирал Мэт Уинтер. - Мы выполняем наши обязательства по установлению лучшей цены для налогоплательщиков и военнослужащих".

"Соглашение знаменует собой значительный шаг вперед для программы F-35, поскольку мы продолжаем наращивать производство, сокращать расходы и обеспечивать наших военнослужащих качественно новыми возможностями, - подчеркнул вице-президент Lockheed Martin Грег Алмер. - По мере наращивания производства мы реализуем дополнительные инициативы по экономии средств. Мы стремимся сократить стоимость F-35A до $80 млн к 2020 году, что эквивалентно или меньше цены устаревших самолетов, но обеспечивает значительный скачок в возможностях".

Как отмечают в минобороны США, 11-я партия истребителей, самая крупная на данный момент, поступит в распоряжение Пентагона с 2019 года. В ведомстве уточнили, что 91 самолет направят в ВС США, 28 - международным партнерам, которые заранее вложились в разработку летательных аппаратов, а также 22 - на реализацию программы продажи оружия и военной техники другим иностранным государствам.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп добился снижения цены на F-35 для американских военных. Пентагону одна такая машина, согласно достигнутым тогда договоренностям, должна была обойтись в $95 млн против первоначальных $102 млн.

Изначально предполагалось, что американские вооруженные силы получат новейший самолет за сравнительно небольшие деньги. Но с момента начала разработки общая сумма расходов на программу F-35 превысила $1 трлн. При этом эксперты прогнозируют, что на реализацию программы строительства F-35 уйдет в итоге $1,5 трлн.

Боевое применение

Первой страной мира, применившей F-35 в боевых миссиях, стал Израиль. 22 мая командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин написал в Twitter, что самолеты F-35I "Адир" (разработанная специально для Израиля модификация F-35A) уже поставлены на вооружение и "принимают участие в боевых действиях". Военачальник не уточнил, в каких именно миссиях были задействованы истребители.

В четверг ВВС США впервые применили F-35B для нанесения удара по противнику - позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Экипаж истребителя поразил выбранную неподвижную цель. Пентагон назвал успешным первый боевой вылет машины.

О самолетах

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Аппарат разработан Lockheed Martin в 2000-х годах для замены устаревающих типов самолетов, состоящих на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также ряда стран-союзников США. Самолет стал вторым в истории серийным истребителем пятого поколения после Lockheed Martin F-22 Raptor.

По состоянию на 2018 год различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам Австралии, Великобритании, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии, Республики Корея, Турции и Японии. Планируется, что самолеты F-35 также закажет и Дания.

Истребитель может носить и ядерное оружие. Ожидается, что к 2024 году F-35 ВВС США получат возможность нести модернизированные ядерные авиабомбы B-61 ("Б-61", мощность до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте). В проекте принимали участие некоторые страны НАТО. Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х годов.

Неполадки

Несмотря на крупные вложения, при эксплуатации новейших истребителей регулярно возникают серьезные неполадки. Последний раз полеты были приостановлены 10 июня - у пилотов этих самолетов, дислоцированных на базе ВВС США Люк в штате Аризона, наблюдались симптомы, схожие с теми, которые вызывает кислородная недостаточность. Согласно сообщению командования базы, со 2 мая "пятеро летчиков F-35 Lightning II во время полета доложили об инцидентах физиологического свойства", которые вынудили их перейти на резервную систему обеспечения кислородом. Как уточнило командование, во всех случаях резервная система "сработала как нужно, пилоты правильно выполнили необходимые действия и благополучно приземлились". До этого было зафиксировано несколько случаев возгорания двигателей F-35, а также неполадки в оборудовании.

В пятницу F-35B потерпел крушение в Южной Каролине. По данным телеканала CNN, это первый случай катастрофы с участием новейшего самолета.