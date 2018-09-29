Украина увеличила число пограничников и спасателей в акватории Азовского моря

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины увеличило численность своих подразделений в акватории Азовского моря. Об этом в субботу заявил глава ведомства Арсен Аваков.

"Мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства", - приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

По словам Авакова, в этих целях открыта часть водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения которой будут укомплектованы четырьмя плавсредствами. "Всего там будет работать 54 человека. Одна из основных задач части - гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан", - уточнили в ведомстве.

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".

11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о переброске в акваторию Азовского моря первого бронекатера проекта "Гюрза-М". Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 13 сентября заявил, что Киев решил нарастить военное присутствие в Азовском и Черном морях, направив туда 270 бойцов спецназа. Также 24 сентября два корабля ВМС Украины - "Донбасс" и "Корец", прошли через Керченский пролив, вошли в Азовское море и затем пришли в Мариуполь.