Наместник Почаевской лавры Украины призвал верующих не допустить ее захвата раскольниками

ТАСС, 29 сентября. Наместник Почаевской лавры на Украине митрополит Почаевский Владимир сообщил об угрозах, которые поступали в адрес монастыря, и призвал верующих быть готовыми защитить святыню в случае попытки ее захвата раскольническими организациями. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в субботу на сайте монастыря.

"Учитывая сложившуюся ситуацию и информацию, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить. Поэтому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной и, видно, понадобится физическое ваше присутствие", - обращается к верующим митрополит Владимир.

"Кому небезразлична судьба Почаевской Свято-Успенской Лавры, нашей православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни, будем готовы ее защитить", - призывал он. О том, когда может понадобиться помощь и поддержка верующих, Почаевская Лавра проинформирует дополнительно, отмечает митрополит Владимир.

"Что касается так называемого "томоса", будем внимательны, чтобы не ввели нас в заблуждение. Наша Украинская православная церковь имеет канонический статус, определенный Томосом от 29 октября 1990 года от Матери Церкви", - заявил наместник.

Ранее об угрозах захвата монастырей со стороны раскольнических организаций сообщал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Обострение религиозной ситуации на Украине

7 сентября Константинопольский патриархат в ответ на обращение президента Украины Петра Порошенко "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Обращение Порошенко о создании новой независимой церкви на Украине поддержали представители непризнанных мировым православием религиозных структур - Киевского патриархата и Украинской автокефальной правосланой церкви. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), у которой насчитывается более 12 тыс. приходов и 200 монастырей, об автокефалии не просила.

Порошенко также отмечал, что после получения автокефалии новой церкви каноническая УПЦ будет переименована в "Русскую в Украине", что поставит под вопрос само ее существование в стране. Глава непризнанного Киевского патриархата Филарет Денисенко призывал отнять у УПЦ все имущество.