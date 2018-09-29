Миссия НАТО в Косове призвала Белград и Приштину к спокойствию и сдержанности

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) подтвердила присутствие косовской полиции на севере края и призвала стороны конфликта к спокойствию и сдержанности. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы миссии.

"KFOR призывает к спокойствию и сдержанности после противоречивых сообщений о ситуации в районе озера Газиводе. Ранее было подтверждено присутствие полиции Косова в районе Газиводе. Это были сотрудники полиции, которые отвечали за защиту господина Тачи, посещавшего район Зубин-Потока. KFOR изучает предполагаемое присутствие спецподразделения ROSU", - говорится в сообщении.

Миссия отмечает, что "продолжает следить за ситуацией, используя патрули и вертолеты".

Поездка лидера Косова

Как сообщили в субботу косовские СМИ, лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи за штурвалом полицейского катера объехал водохранилище Газиводе на севере автономного сербского края. Поездка продолжалась около 15 минут, Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Катер проехал возле плотины ГЭС "Газиводе", после чего вернулся к месту отправления. После прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев подразделения ROSU въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, все это было сделано ради визита Тачи на север края.

Из-за провокации косоваров президент Сербии Александар Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Аналитики указывают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине. По их мнению, после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН и в преддверии запланированной на сегодня в Приштине крупной антиправительственной акции протеста Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.

Стратегический объект

ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год. Здесь же находится ключевой для севера Косова объект водоснабжения - канал Ибр-Лепенац. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему непризнанного Косова.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 104 страны, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.