Глава МИД КНДР исключил разоружение страны без гарантий безопасности от США

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Пхеньян не выполнит условия совместного с США заявления по денуклеаризации без полной гарантии своей безопасности со стороны Вашингтона. Об этом заявил в субботу глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Без какого-либо доверия США мы не можем быть уверенными в своей безопасности, ввиду этого мы ни за что не приступим к разоружению первыми в одностороннем порядке, - сказал он. - Правительство КНДР остается твердо приверженным денуклеаризации, однако это будет возможным, только если США обеспечат доверие к себе".

Министр отметил, что у Пхеньяна гораздо больше причин не доверять Вашингтону, чем наоборот, напомнив, что США - единственная страна, которая на деле применяла ядерное оружие во время войны. "Но если обе страны, одержимые прошлым, продолжат сохранять недоверие друг к другу, то недавнее совместное заявление США и КНДР не избежит провала, как и все предыдущие соглашения между двумя странами", - указал он.

Ли Ён Хо призвал Вашингтон сохранять приверженность достигнутым соглашениям, что "в конечном итоге будет в национальных интересах США и поможет найти путь к улучшению двусторонних отношений". При этом, по словам главы северокорейской дипломатии, обвинения в адрес КНДР активно используются некоторыми деятелями Вашингтона, "только чтобы атаковать своего политического оппонента".

Смягчение санкций

Ли Ён Хо отметил, что Совет Безопасности (СБ) ООН может сыграть положительную роль в нормализации ситуации на Корейском полуострове путем ослабления введенных ранее санкций.

Как констатировал глава МИД КНДР, "выполнение положений совместного заявления КНДР и США - это общая ответственность" двух государств. "Вместе с тем, ООН также может сыграть свою роль в этом", - добавил он. Ли Ён Хо выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на прекращение ядерных и ракетных испытаний Пхеньяном, в резолюциях СБ ООН о введении санкций в отношении КНДР пока "не изменилось ни слова, не говоря уже об их отмене или ослаблении".