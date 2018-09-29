Порошенко поддержал позицию МИД Украины в вопросе выдачи венгерских паспортов в Закарпатье

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поддержал позицию украинского внешнеполитического ведомства в вопросе выдачи венгерских паспортов в закарпатском городе Берегово. Такое заявление, как сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства, он сделал во время рабочей поездки в Харьковскую область.

"Я полностью разделяю каждую букву, которая сказана МИД", - сказал он. При этом Порошенко добавил, что требует уважения к суверенитету Украины. "Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине", - подчеркнул украинский президент.

19 сентября появилось видео, на котором жители закарпатского города Берегово в консульстве Венгрии получают паспорта этой страны. Церемония сопровождалась принесением присяги на верность Венгрии и рекомендациями венгерских дипломатов не сообщать украинским властям о получении документов. Как выяснилось позднее, видео выложил в сеть сотрудник государственной пограничной службы Украины, который также оказался в числе получателей венгерских паспортов. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории дипломатической миссии была операцией спецслужб, что является нарушением международных правил.

Вопрос о массовой выдаче венгерских паспортов украинским жителям глава МИД Украины Павел Климкин поднял в Нью-Йорке на встрече с венгерским коллегой. Однако договориться им не удалось. Климкин по итогам встречи заявил, что консул Венгрии на Украине будет выслан, если не согласится уехать сам. В случае таких действий Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Действующее украинское законодательство не признает двойного гражданства. Несмотря на это, многие представители национальных меньшинств, проживающие на западе Украины, в последние годы предпочитают получать паспорта других стран. Согласно официальным данным, только в Закарпатье уже выдано более 100 тысяч венгерских паспортов.