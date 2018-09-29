Власти Сирии заявили, что соглашение РФ и Турции по Идлибу было согласовано с Дамаском

ООН, 29 сентября. Достигнутое в Сочи соглашение между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом по урегулированию ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" было заранее согласовано с правительством Сирии. Об этом сообщил в субботу вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, между Москвой и Дамаском состоялись интенсивные консультации по этому вопросу. "Мы приветствовали эти важные российско-турецкие договоренности", - отметил Муаллем.
"У сочинского документа имеются четкие временные рамки, - подчеркнул глава сирийского МИД. - Это соглашение является продолжением ряда других договоренностей, выработанных в рамках астанинского процесса".
Сочинский меморандум предусматривает создание демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в провинции Идлиб вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.
Ситуация с беженцами
Муаллем также добавил, что возвращение каждого гражданина на родину является основным приоритетом для правительства Сирийской Арабской Республики.
"Двери Сирии открыты перед всеми ее сынами, которые могут добровольно и безопасно вернуться на родину", - указал он.