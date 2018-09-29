DM: MI6 завербовало Скрипаля в Мадриде в 1996 году

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, был завербован службой британской внешней разведки MI6 в Мадриде в 1996 году. Об этом говорится в новой книге под названием The Skripal Files, которая будет опубликована издательством Macmillan 4 октября. При этом автор этой книги, журналист Марк Урбан рассказал о ее содержании газете Daily Mail.

Урбан, подробно интервьюировавший Скрипаля еще в прошлом году, то есть задолго до мартовского инцидента в Солсбери, сообщил о том, что того в 1996 году завербовал в Мадриде агент MI6, работавший под именем Ричарда Бэгналла. Последний представлялся нефтепромышленником из Гибралтара, который искал бизнес-партнера в России. Скрипаль, который, как утверждает Урбан, работал в то время в Мадриде в должности секретаря посольства РФ по научно-техническому сотрудничеству, подозревал, что его знакомый мог быть агентом иностранных разведок, но не знал чьей именно, пока тот не выложил на стол все карты. По утверждению Урбана, Скрипаль не желал сотрудничать с ЦРУ, чтобы избежать риска быть обвиненным в СССР в предательстве в пользу США, но к возможности взаимодействия с Великобританией отнесся благосклонно и передал Бэгналлу информацию о ГРУ и о структуре командования в этой организации.

Агент Forthwith

Согласно книге, Лондон, перед которым открылась перспектива впервые за 30 лет внедрить собственного агента непосредственно в кадровый состав ГРУ, оказался удовлетворен полученными сведениями. В ответ же Скрипаль, который еще ранее задумывался о жизни за пределами России и о возможности увольнения из ГРУ, согласился на предоставление властям Соединенного Королевства конфиденциальной информации за деньги, а, в случае провала этой работы, потребовал предоставить ему отходные пути в виде новых документов, включая паспорт. В итоге MI6 предоставило ему кодовое имя Forthwith (в переводе - "Немедленный") и стало выплачивать Скрипалю по несколько тысяч долларов за каждую встречу, которые проходили на специально арендованной явочной квартире.

После возвращения в Москву Скрипаль продолжал оставаться источником информации для британской разведки, сообщая, по данным Урбана, сведения как о деятельности самого ГРУ, так и о противостоянии этой организации с ФСБ. Он, как утверждается в публикации, дважды - в 2007 году в Аликанте и в 2008 году в Малаге (два приморских города в Испании) - передавал Бэгналлу через свою жену Людмилу книги, исписанные им невидимыми чернилами, при этом, как сообщает Урбан, супруга Скрипаля не имела представления о том, что в книгах содержится не различимая на глаз секретная информация, хотя и привозила потом домой по несколько тысяч долларов наличными в качестве подарков от Бэгналла. Урбан утверждает, что переданные Скрипалем сведения помогли британским властям как выявить агентов ГРУ в Соединенном Королевстве, так и передать в Москву дезинформирующие сведения.

Об отравлении в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

В четверг сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении Скрипаля и его дочери. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига, награжденный госнаградами. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига.