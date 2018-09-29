СМИ: переговоры по Западной Сахаре под эгидой ООН пройдут в декабре

ТАСС, 29 сентября. Переговоры между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) под эгидой ООН с целью запуска процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары состоятся 4-5 декабря в Женеве. Об этом сообщает в субботу информационное агентство Algerie Press Service со ссылкой на собственные источники, близкие в переговорному процессу.

По данным агентства, личный посланник генсека ООН по Западной Сахаре, экс-президент ФРГ Хорст Кёлер уже вручил представителям Фронта ПОЛИСАРИО, находящимся в Нью-Йорке, приглашение на предстоящие переговоры.

Он также проинформировал их о "шагах, которые намерен предпринять в ближайшее время для возобновления политического переговорного процесса под эгидой ООН", отмечает агентство. Как ожидается, в ходе предстоящей в декабре встречи стороны обсудят основные вопросы, лежащие в основе конфликта.

При этом Фронт ПОЛИСАРИО уже дал свое согласие на проведение прямых переговоров с марокканскими властями, которые заморожены с весны 2012 года после того, как они зашли в тупик.

История конфликта

Конфликт вокруг Западной Сахары - один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска.

Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как в регион была направлена Миссия ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС). С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.