Sky: личные данные Бориса Джонсона попали в открытый доступ

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Личные данные министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, бывшего главы МИД Бориса Джонсона и других известных политиков правящей Консервативной партии, а также журналистов, освещающих официально открывающуюся в воскресенье в Бирмингеме ежегодную конференцию тори, попали в открытый доступ. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.
Источником утечки стало специально разработанное для работы на этой конференции приложение для звонков по мобильной телефонной связи. С его помощью можно без всяких паролей, а только лишь при наборе электронной почты, взятой с парламентского сайта, увидеть личный профиль многих политиков и, в том числе, членов кабинета министров. А на этих страницах указаны номера их мобильных телефонов и адреса личной электронной почты.
Более того, приложение позволяет пользователю самому изменять любые данные, содержащиеся в личном профиле политика или журналиста, включая фотографии. И "доброжелатели" не преминули воспользоваться такой возможностью: так на месте фото министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува оказалось изображение медиамагната Руперта Мердока.
Данное мобильное приложение разработала австралийская компания Crowd Comms. Эта компания указывает на то, что ее политика конфиденциальности соответствует регулирующим нормативам Евросоюза по защите базовых данных.
Премьер-министр Тереза Мэй уже прибыла в Бирмингем для участия в предстоящей конференции, но не стала комментировать произошедший казус.