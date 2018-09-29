Sky: личные данные Бориса Джонсона попали в открытый доступ

В минобороны Сербии заявили, что армия готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

Министр обороны Александр Вулин заявил о готовности "быстро и решительно выполнить все приказания и защитить жизни граждан Сербии, невзирая на то, где они живут"

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