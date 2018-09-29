Около 14 тыс. человек приняли участие в демонстрации против расизма в Гамбурге

ТАСС, 29 сентября. Около 14 тыс. человек вышли в субботу на улицы немецкого Гамбурга, чтобы принять участие в демонстрации под лозунгом "Вместе против расизма". При этом организаторы рассчитывали на участие в акции 30-35 тыс. человек, сообщает газета Die Zeit.

По ее данным, демонстрацию поддержали более 450 общественных организаций. Демонстранты требовали запретить депортацию мигрантов из ФРГ, обеспечить безопасность миграционных путей, а также право на защиту и убежище для беженцев. Протестующие также настаивали на необходимости отставки министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера и роспуске Федерального ведомства по охране Конституции (выполняет функции контрразведки).

В последнее время правительство страны подвергается резкой критике в свете событий в городе Хемниц, где мигранты убили местного жителя, что спровоцировало массовые митинги с беспорядками на почве ксенофобии, а также скандал с бывшим главой разведки Хансом-Георгом Масеном, который встречался с представителями правопопулистской "Альтернативы для Германии" и передавал им рекомендации, как избежать неприятностей с законом из-за резкой риторики.