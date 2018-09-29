Вучич: Приштина провокацией на севере Косова нарушила ряд международных договоренностей

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Приштинский спецназ провокацией на севере Косова нарушил в субботу целый ряд международных договоренностей. Об этом заявил в субботу в спецобращении президент Сербии Александар Вучич.

"Они проникли на север Косова без разрешения и вопреки Брюссельским соглашениям. Они попытались показать, что их эти соглашения не обязывают, и что в этом они имеют поддержку своих западных союзников. Они нарушили ст. 1 пункт 9 Брюссельских соглашений, поскольку сербов не оповестили, нарушена статья о свободе передвижения, нарушена резолюция СБ ООН 1244, нарушено военно-техническое соглашение", - заявил Вучич.

По его словам, в операции участвовало 110-130 человек, в том числе сотрудники спецназа ROSU, которые заняли местность вокруг озера Газиводе, задержали четырех человек. По словам президента Сербии, в операции участвовали не менее 12 снайперов, 90 вооруженных полицейских, еще столько же находилось в резерве.

Вучич также прокомментировал заявления Европейского союза (ЕС) в связи с обострением ситуации на севере Косова и Метохии в специальном обращении к народу в субботу. Он потребовал от ЕС воздержаться от лицемерия в этом вопросе.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС "поддерживает контакт со всеми сторонами", и призвал их "действовать спокойно и сдержанно".

"Что значит спокойно? Сербы сами на себя напали? Я бы попросил вас, господа из ЕС, по крайней мере воздержаться от лицемерия", - заявил Вучич. Сербский лидер также призвал сербов Косова и Метохии сохранять спокойствие и выдержку.

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.