В Великобритании пройдет съезд Консервативной партии

ЛОНДОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Ежегодный съезд Консервативной партии Великобритании открывается в воскресенье в городе Бирмингем. Конференция продлится до 3 октября и пройдет на фоне непростой ситуации в рядах правящей в Соединенном Королевстве партии, вызванной серьезными разногласиями по теме переговоров с ЕС по Brexit.

Съезд станет особенно сложным для лидера партии и, соответственно, премьер-министра Терезы Мэй. Возглавляемые ею переговоры с Брюсселем, до завершения которых остается менее двух месяцев, находятся в тупике. На недавнем неформальном саммите Евросоюза в Зальцбурге европейские лидеры отклонили разработанный Мэй план будущих отношений Великобритании и ЕС после "развода", что ослабило ее политическое положение внутри королевства.

"План Чекерс", названый так в честь одноименной загородной резиденции премьера, где он был согласован в июле, предусматривает фактическое копирование Лондоном всех норм регулирующих органов Евросоюза после официальной даты Brexit, 29 марта 2019 года. В частности, для того, чтобы избежать появления границы между входящей в ЕС Республикой Ирландией и являющейся частью Великобритании Северной Ирландией, Мэй предложила, чтобы Лондон собирал пошлины за все товары от имени ЕС. Последняя идея была отвергнута Брюсселем сразу, а позже такая же участь постигла и сам план.

Примечательно, что эти предложения вызвали критику не только в ЕС, но и в самой Консервативной партии. Главные евроскептики в кабинете министров - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушли в отставку в знак протеста против "Плана Чекерс", посчитав его слишком большой уступкой Брюсселю. Они предложили заключить альтернативное соглашение с ЕС по так называемому канадскому варианту.

В этом случае за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм.

И хотя кабинет министров высказал Терезе Мэй формальную поддержку "Плана Чекерс", разногласия, разделяющие Консервативную партию, достигли небывалой остроты.

Уйди, но не сейчас

По мнению главного редактора журнала Politics First политолога Маркуса Пападопулоса, британский премьер оказалась в очень непростом положении, и, хотя ее немедленной отставки ждать не стоит, после Brexit ее уход с политической сцены неизбежен. Именно поэтому сложившаяся ситуация, считает он, позволит набрать очков Джонсону.

"Думаю, что Борис Джонсон, а не Тереза Мэй, будет звездой нынешней конференции, - рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом ТАСС. - У Джонсона есть очень большое число последователей среди рядовых консерваторов, и я подозреваю, что он использует конференцию в Бирмингеме как платформу для того, чтобы бросить внутрипартийный вызов Терезе Мэй".

"Конечно, будут политики и активисты от правящей партии, которые сплотятся вокруг Мэй и выступят в защиту ее подхода по Brexit, дабы гарантировать, что его не пустят под откос, - продолжил Пападопулос. - Однако я полагаю, что многие члены Консервативной партии, в том числе среди представляющих ее в парламенте депутатов, чувствуют, что Тереза Мэй не самым лучшим образом справляется со своими обязанностями. Поэтому не является невероятным такой вариант развития ситуации, когда в определенный момент в будущем году, уже после марта, ее сменят на посту лидера Консервативной партии. Я практически уверен в том, что на будущих всеобщих выборах, намеченных на 2022 год, Тереза Мэй не будет оставаться лидером тори".

Эксперт считает, что именно на Джонсона, а не на Мэй, часть консерваторов возлагают надежды. "Думаю, что многие в правящей партии полагают, что у Терезы Мэй нет достаточных качеств, чтобы одержать верх над лидером Лейбористской партии Джереми Корбином на всеобщих выборах и чтобы добиться такого варианта Brexit, который хотело бы правое крыло Консервативной партии (то есть по более жесткому варианту - прим. ТАСС), - сказал политолог. - В то же самое время это крыло партии верит в то, что обе эти задачи по силам Борису Джонсону".

Уйдя с поста главы МИД, Джонсон потерял право обратиться с речью к однопартийцам с главной трибуны съезда. Однако это не мешает ему успешно выступить на полях съезда, что, безусловно, не останется незамеченным.

Тема Солсбери

Нынешний съезд правящей партии - первый, который проводится с момента отравления в Солсбери в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Поэтому тема инцидента в Солсбери, в котором Лондон обвиняет российские спецслужбы, хотя и не будет стоять среди приоритетных для обсуждения, обязательно всплывет в дни съезда. Причем произойти это может в первый же день, когда запланировано выступление министров обороны Гэвина Уильямсона и МИД Джереми Ханта. Москва решительно отвергает заявления о причастности к отравлению.

В остальные дни выступят другие члены кабмина, а речь Мэй по традиции подведет черту под форумом в среду, 3 октября.