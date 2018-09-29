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Умер экс-премьер Королевства Эсватини

Барнабас Сибусисо Дламини ушел из жизни в возрасте 76 лет

ТАСС, 30 сентября. Бывший премьер-министр Королевства Эсватини (до апреля 2018 года - Свазиленд) Барнабас Сибусисо Дламини ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье сообщает газета Swazi Observer со ссылкой на сестру политика.

Экс-премьер умер в пятницу в больнице города Манзини, он на протяжении долгого времени боролся с раком.

Барнабас Дламини родился в 1942 году. Он возглавлял правительство страны в совокупности в течение 17 лет (1996 - 2003, 2008 - 2018) и стал рекордсменом по длительности пребывания у власти среди премьер-министров этого африканского государства. Дламини был последовательным консерватором-монархистом, сторонником жесткого подхода в отношениях с оппозицией.

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Эсватини (Свазиленд)
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