В Рио-де-Жанейро прошел митинг противников ультраправого кандидата в президенты

Митинги противников и сторонников Болсонару состоялись в субботу в десятках других городов Бразилии, а также в ряде стран Европы. В крупнейшем мегаполисе южноамериканской страны Сан-Паулу манифестанты, выступающие против избрания ультраправого кандидата в президенты, полностью перекрыли одну из главных магистралей города - проспект Паулиста.

"Но одно должно быть ясно: если Болсонару не выполнит своих обещаний и ничего не изменит, мы вновь выйдем на улицы, но уже с требованием его отставки", - добавила она.

В то же время на набережной Копакабана в субботу собрались сторонники ультраправого кандидата. Многие участники этой акции были одеты в футболки с портретом Болсонару. "Мы очень надеемся, что он радикально изменит ситуацию в стране. У нас нет [нормальных] больниц, канализации, нашим детям в школах не хватает еды", - заявила ТАСС одна из участниц этого митинга, жительница Рио-де-Жанейро Нина Сиэску.

Местом сбора противников Болсонару стали ступеньки у входа в Муниципальный театр Рио-де-Жанейро. Небольшая площадь, на которой расположено это здание, заполнилась активистами за несколько минут. Затем манифестанты организовали шествие к расположенной неподалеку Площади XV. Там состоялся концерт, в котором приняли участие единомышленники митингующих из числа местных артистов и музыкантов.

"Мы не можем допустить избрание фашиста президентом этой страны. Он представляет собой память о временах военной диктатуры в Бразилии. Мы не можем позволить этим людям вернуться к власти", - отметил в свою очередь другой участник акции, дизайнер Умберту Коста Рибейра.

"Я как чернокожая женщина просто не могла не прийти сегодня на эту акцию. Я не могу голосовать за кандидата, который не уважает права женщин. Он олицетворяет собой все плохое, что было в нашем прошлом. Многие его сторонники слишком молоды - они не жили во времена военной диктатуры и не знают, что это такое", - заявила ТАСС бразильская журналистка Мария Кристина Орланду.

Среди пришедших на акцию бразильцев было немало приверженцев левой идеологии. Однако в отличие от других подобных манифестаций в одежде и аксессуарах митингующих преобладал не красный, а фиолетовый - цвет международного феминистского движения. Дело в том, что ультраправый кандидат в президенты успел спровоцировать негодование со стороны борцов за равноправие - в одном из интервью он заявил, что женщины должны получать меньшую зарплату, так как могут уйти в декрет.

Большинство из участников манифистации использовали наклейки и повязки со словами "Ему - нет". Именно этот девиз в последние дни используют противники Болсонару. "Мы специально выбрали такой лозунг, чтобы лишний раз не упоминать его имя", - рассказал ТАСС студент Лусиану Гонсалвес. По его словам, сторонники Болсонару фанатично преданы политическому кумиру, поэтому отказываются слышать аргументы своих оппонентов.

По данным организаторов, акция в Рио-де-Жанейро собрала не менее 200 тыс. человек. Официальную информацию о числе участников власти не обнародовали.

Кто такой Болсонару

Болсонару лидирует по популярности среди претендентов на высший пост в крупнейшей южноамериканской стране. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% избирателей готовы поддержать его в первом туре президентских выборов. В то же время значительная часть бразильского общества считает, что ультраправые взгляды политика и его критические высказывания в адрес меньшинств представляют собой угрозу демократии.

В западной прессе Болсонару фигурирует не иначе как "бразильский Трамп", и это определение ему льстит. Во время визита в США в конце прошлого года политик прямо заявил, что глава Белого дома служит для него примером. Бразильский депутат-консерватор во многом разделяет взгляды американского лидера: он выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия, призывает к защите национальной промышленности и ограничению влияния Китая, скептически относится к необходимости отстаивать права меньшинств и предпочитает социальные сети традиционным СМИ.

В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Подозреваемый заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога". Политик перенес две операции и только несколько часов назад был выписан из больницы.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.