В Рио-де-Жанейро прошел митинг противников ультраправого кандидата в президенты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Манифестация противников кандидата в президенты Бразилии, ультраправого депутата национального парламента Жаира Болсонару состоялась в субботу в центре Рио-де-Жанейро.
По данным организаторов, акция в Рио-де-Жанейро собрала не менее 200 тыс. человек. Официальную информацию о числе участников власти не обнародовали.
Большинство из участников манифистации использовали наклейки и повязки со словами "Ему - нет". Именно этот девиз в последние дни используют противники Болсонару. "Мы специально выбрали такой лозунг, чтобы лишний раз не упоминать его имя", - рассказал ТАСС студент Лусиану Гонсалвес. По его словам, сторонники Болсонару фанатично преданы политическому кумиру, поэтому отказываются слышать аргументы своих оппонентов.
Среди пришедших на акцию бразильцев было немало приверженцев левой идеологии. Однако в отличие от других подобных манифестаций в одежде и аксессуарах митингующих преобладал не красный, а фиолетовый - цвет международного феминистского движения. Дело в том, что ультраправый кандидат в президенты успел спровоцировать негодование со стороны борцов за равноправие - в одном из интервью он заявил, что женщины должны получать меньшую зарплату, так как могут уйти в декрет.
"Я как чернокожая женщина просто не могла не прийти сегодня на эту акцию. Я не могу голосовать за кандидата, который не уважает права женщин. Он олицетворяет собой все плохое, что было в нашем прошлом. Многие его сторонники слишком молоды - они не жили во времена военной диктатуры и не знают, что это такое", - заявила ТАСС бразильская журналистка Мария Кристина Орланду.
"Мы не можем допустить избрание фашиста президентом этой страны. Он представляет собой память о временах военной диктатуры в Бразилии. Мы не можем позволить этим людям вернуться к власти", - отметил в свою очередь другой участник акции, дизайнер Умберту Коста Рибейра.
Сторонники против противников
Местом сбора противников Болсонару стали ступеньки у входа в Муниципальный театр Рио-де-Жанейро. Небольшая площадь, на которой расположено это здание, заполнилась активистами за несколько минут. Затем манифестанты организовали шествие к расположенной неподалеку Площади XV. Там состоялся концерт, в котором приняли участие единомышленники митингующих из числа местных артистов и музыкантов.
В то же время на набережной Копакабана в субботу собрались сторонники ультраправого кандидата. Многие участники этой акции были одеты в футболки с портретом Болсонару. "Мы очень надеемся, что он радикально изменит ситуацию в стране. У нас нет [нормальных] больниц, канализации, нашим детям в школах не хватает еды", - заявила ТАСС одна из участниц этого митинга, жительница Рио-де-Жанейро Нина Сиэску.
"Но одно должно быть ясно: если Болсонару не выполнит своих обещаний и ничего не изменит, мы вновь выйдем на улицы, но уже с требованием его отставки", - добавила она.
Митинги противников и сторонников Болсонару состоялись в субботу в десятках других городов Бразилии, а также в ряде стран Европы. В крупнейшем мегаполисе южноамериканской страны Сан-Паулу манифестанты, выступающие против избрания ультраправого кандидата в президенты, полностью перекрыли одну из главных магистралей города - проспект Паулиста.
Кто такой Болсонару
Болсонару лидирует по популярности среди претендентов на высший пост в крупнейшей южноамериканской стране. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% избирателей готовы поддержать его в первом туре президентских выборов. В то же время значительная часть бразильского общества считает, что ультраправые взгляды политика и его критические высказывания в адрес меньшинств представляют собой угрозу демократии.
В западной прессе Болсонару фигурирует не иначе как "бразильский Трамп", и это определение ему льстит. Во время визита в США в конце прошлого года политик прямо заявил, что глава Белого дома служит для него примером. Бразильский депутат-консерватор во многом разделяет взгляды американского лидера: он выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия, призывает к защите национальной промышленности и ограничению влияния Китая, скептически относится к необходимости отстаивать права меньшинств и предпочитает социальные сети традиционным СМИ.
В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Подозреваемый заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога". Политик перенес две операции и только несколько часов назад был выписан из больницы.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.