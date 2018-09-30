Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Великобритания в 2019 году разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими. Об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил в интервью воскресной газете The Sunday Telegraph.

По данным издания, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Соединенного Королевства будут на ротационной основе присутствовать на севере скандинавской страны в течение следующих десяти лет. В распоряжении британских военнослужащих в Норвегии будут находиться бронемашины "Викинг" (BvS 10). Уильямсон подчеркнул, что Великобритания должна демонстрировать свое присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия вновь открывает базы советской эпохи, а ее подводные лодки все активнее ходят в водах Арктики.

"Мы видим, что активность российских подводных лодок очень близка к тому уровню, который наблюдался во времена холодной войны, и будет правильно, если мы начнем реагировать на это. Если бы мы могли вернуться на 10 лет назад, то многие люди тогда полагали, что эра активности субмарин на Крайнем Cевере, в Северной Атлантике и те угрозы, которые они создавали, исчезли вместе с падением Берлинской стены. Эта угроза в действительности вернулась на первый план", - пояснил Уильямсон.

По информации главы минобороны Великобритании, новая арктическая стратегия предусматривает отслеживание движения российских подводных лодок при помощи патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, а также движение британских субмарин под шельфовыми ледниками. "Если мы хотим защитить наши интересы в том месте, которое фактически является нашим задним двором, то именно это нам и необходимо предпринимать", - отметил Уильямсон, предваряя свой предстоящий доклад на открывающемся в воскресенье партийном съезде тори.

Как утверждает The Sunday Telegraph, данная оборонная стратегия Лондона является ответом как на беспокойство в отношении вероятности повышения активности России в арктическом регионе вместе с таянием арктических льдов, так и на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты, которые находятся под ледяным покровом.