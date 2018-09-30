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Глава МВД США допустил морскую блокаду РФ с целью помешать поставкам нефти и газа

Райан Зинке отметил, что российская экономика в значительной мере зависима от продаж энергоносителей
Министр внутренних дел США Райан Зинке AP Photo/Jacquelyn Martin
Министр внутренних дел США Райан Зинке
© AP Photo/Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел США Райан Зинке во время выступления в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) назвал морскую блокаду в числе допустимых, по его мнению, методов для ограничения роли России на рынке энергоносителей. Об этом сообщило интернет-издание Washington Examiner.

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"Соединенные Штаты располагают возможностью с помощью нашего флота гарантировать, что морские пути сообщения свободны, и, если необходимо, ввести блокаду, <...> чтобы гарантировать, что их энергоносители не поступают на [мировой] рынок", - приводятся слова министра в публикации.

По информации издания, во время своего выступления министр заявил, что применение метода фрекинга для добычи углеводородов дало Вашингтону преимущество над Россией и Ираном, так как уменьшило энергетическую зависимость США. Зинке отметил, что российская экономика в значительно мере зависима от доходов от поставок энергоносителей. "Полагаю, что единственная причина, по которой они [Россия] находятся на Ближнем Востоке, состоит в том, что они хотят распределять потоки поставок энергоносителей так же, как они делают это в Восточной Европе", - цитирует министра Washington Examiner.

Как говорится в публикации, Зинке также отметил, что США рассматривают возможность экономических методов воздействия на Иран и Россию, которые заключаются в том, чтобы вытеснять эти государства с энергетического рынка. "Мы можем сделать это поскольку <...> Соединенные Штаты - крупнейший поставщик нефти и газа", - утверждал министр.

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