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Генсек ООН высоко оценил инициативы Туркменистана по афганскому урегулированию

В заявлении Антониу Гутерриша также отмечается, что стороны обсудили развитие событий в регионе

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и отметил вклад Ашхабада в нормализацию ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Генсек высоко оценил инициативы Туркменистана в поддержку мира и развития в Афганистане", - констатируется в заявлении. В нем также отмечается, что Гутерриш и Бердымухамедов обсудили развитие событий в регионе.

"Генсек выразил признательность Туркменистану за его сотрудничество с ООН, в особенности, с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и с представительством ООН в Туркменистане, - говорится в документе. - Генсек и президент обсудили инициативы Туркменистана в поддержку превентивной дипломатии, инфраструктурные проекты в регионе и выполнение Целей устойчивого развития".

Теги
АфганистанТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичГутерриш, Антониу
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