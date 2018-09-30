В Македонии началось голосование на референдуме о госнаименовании страны

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония началось в воскресенье на всей территории страны. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Ожидается, что они будут работать до 19:00 (20:00 мск).

Правом голоса в республике, население которой составляет порядка 2 млн, обладают более 1,8 млн человек. Гражданам предстоит ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), голосование должно состояться на 3480 избирательных участках в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Итоговые результаты референдума должны быть объявлены ГИК в течение 24 часов после получения протоколов и всех бюллетеней от муниципальных комиссий.

Согласно македонскому законодательству, для признания плебисцита успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей. Это означает, что на участки должно прийти порядка 903 тыс. граждан. Говорить о положительном итоге референдума можно будет только в том случае, если более 50% людей из этого числа отдадут свой голос "За".

Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.