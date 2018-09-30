В Иракском Курдистане начались первые после референдума о независимости выборы в парламент

ТАСС, 30 сентября. /ТАСС/. Первые после референдума о независимости и победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) выборы в парламент Иракского Курдистана начались в воскресенье на территории автономии. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

Почти 6 тыс. избирательных участков в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Правом голоса обладают 3,3 млн жителей автономии. Они проголосуют за 709 кандидатов от 28 избирательных списков и партий, претендующих на места в 111-мандатном заксобрании региона. При этом 11 кресел закреплено за представителями религиозных и национальных меньшинств.

В отличие от выборов в федеральный парламент, прошедших в мае, Высшая независимая избирательная комиссия по выборам и референдуму Иракского Курдистана (ЦИК) решила отказаться от электронного учета голосов. Обработка бюллетеней будет проходить в ручном режиме, результаты объявят в течение трех суток. Как заявили в Центризбиркоме, для обеспечения прозрачности волеизъявления к работе на участках будут привлечены 24 тыс. наблюдателей.

В городах Иракского Курдистана повышены меры безопасности, выставлены дополнительные КПП, усилены проверки и патрули. Для сотрудников силовых структур, несущих службу в день выборов, в пятницу прошло досрочное голосование. Как заявили в МВД, на время работы участков передвижение между провинциями будет заблокировано.

Выборы в парламент курдской автономии Ирака пятого созыва должны были состояться в ноябре 2017 года вслед за референдумом о независимости от центральных властей, который прошел 25 сентября того же года. По данным местного ЦИК, выход автономии из состава республики поддержали 93% участников плебисцита, признанного в Багдаде незаконным. Однако односторонний шаг регионального правительства привел к политическому кризису, сопровождавшемуся частичной воздушной блокадой и закрытием сухопутных границ с автономией. В январе 2018 года представители федеральных властей и региона возобновили диалог и к настоящему времени достигли взаимопонимания по ряду вопросов сотрудничества, границы Иракского Курдистана вновь открыты.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.