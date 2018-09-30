СМИ: хуситы утверждают, что нанесли авиаудар по международному аэропорту Дубая

ТАСС, 30 сентября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь утверждает, что нанесло удар по международному аэропорту Дубая с использованием беспилотного летательного аппарата. Заявление хуситов приводит в воскресенье телеканал Al Mayadeen.
По версии мятежников, атаку на аэропорт совершил боевой беспилотник типа "Самад-3". В результате работа аэропорта приостановлена, передает телеканал. Как заявили хуситы, обстрел стал ответом на агрессию ведомой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.
Официальной реакции из ОАЭ пока не поступало.
Это не первый случай, когда "Ансар Аллах" заявили об обстреле аэропортов ОАЭ, участвующих в операциях альянса.
За минувшие несколько месяцев хуситы заявили о нападении на международные аэропорты Абу-Даби и Дубая, объекты саудовской компании Saudi Aramco. Власти аравийских монархий утверждения мятежников опровергали.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.