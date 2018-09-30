Глава МИД Индии обвинила Пакистан в срыве переговоров и поддержке терроризма

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж обвинила Пакистан в срыве переговоров на уровне министров иностранных дел и поддержке терроризма. Об этом глава индийского внешнеполитического ведомства заявила на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нас обвиняют в саботаже процесса переговоров. Это - полная ложь. Мы полагаем, что переговоры - единственное рациональное средство решить самый сложный спор. Переговоры с Пакистаном много раз начинались, но если они прекращались, это только из-за поведения Пакистана", - сказала Сварадж, выступление которой опубликовано в воскресенье на официальном сайте МИД страны.

"В нашем случае терроризм порожден не в какой-то далекой стране, а за нашей западной границей [в Пакистане]. Наш сосед - большой эксперт не только в создании убежищ для террористов, он также эксперт в попытке замаскировать недоброжелательность словесной двуличностью", - отметила глава МИД Индии.

Ранее Нью-Дели отменил уже анонсированные переговоры на уровне министров иностранных дел с Исламабадом после того, как 21 сентября трое полицейских были похищены и убиты исламскими террористами в северном штате Джамму и Кашмир. По мнению индийской стороны, террористы получают поддержку из Пакистана. Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар отметил тогда, что "переговоры и террор не могут сочетаться".

"Самыми потрясающими доказательствами этой двуличности было то, что Усаме бен Ладену, архитектору и идеологу 9/11 (террористической атаки на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года - прим. ТАСС) обеспечили безопасное убежище в Пакистане. Осама получил убежище в стране, которая утверждала, что является другом и союзником Америки. В конечном счете разведывательные службы Америки обнаружили правду этого лицемерия, а ее спецназ восстановил справедливость. Убийцы 9/11 встретили свою судьбу, но вдохновитель 26/11 (террористическая атака на Мумбаи 26 ноября 2008 года, при которой погибли более 160 человек - прим. ТАСС) Хафиз Саид все еще ходит по улицам Пакистана безнаказанно", - сказала Сварадж.

Индия и Пакистан возникли в 1947 году, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на две страны по религиозному признаку. Отношения между этими государствами остаются напряженными: Индия и Пакистан трижды воевали между собой и имеют друг к другу территориальные претензии.

Нью-Дели и Исламабад в 2004 году попытались начать широкоформатный диалог о нормализации двусторонних отношений, однако в 2008 году он был прерван после террористической атаки на индийский Мумбаи, в причастности к которой Индия обвинила Пакистан. Попытка частично возобновить диалог в 2014 году также была остановлена в 2016 году - после террористической атаки боевиков на армейский лагерь в Ури, в ходе которой погибли 19 индийских солдат.