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В ООН не исключают, что выборы 10 декабря в Ливии могут перенести

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе считает, что голосование состоится через "три или четыре месяца"

ТАСС, 30 сентября. Президентские и парламентские выборы в Ливии, назначенные на 10 декабря текущего года, могут быть перенесены в связи со вспышками насилия и замедленным законодательным процессом в стране. Такую оценку дал специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе в воскресенье в интервью агентству AFP.

"Еще многое предстоит сделать. Вполне вероятно, что успеть до 10 декабря не получится", - заявил политик, говоря о политической ситуации в стране. По его мнению, голосование состоится не ранее чем через "три или четыре месяца".

29 мая противоборствующие ливийские фракции на переговорах, которые состоялись во время Международной конференции по Ливии под эгидой ООН и председательством президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, договорились о проведении президентских и парламентских выборов в стране 10 декабря. В конференции приняли участие генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, а также представители ливийского государства, в том числе глава ПНС Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, депутаты парламента в Тобруке и лидеры ряда африканских государств.

Теги
ФранцияЛивияМакрон, Эмманюэль
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