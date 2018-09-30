В ОАЭ опровергли информацию об атаке мятежников на аэропорт Дубая

ТАСС, 30 сентября. Власти ОАЭ опровергли информацию об атаке мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на международный аэропорт Дубая. Об этом в воскресенье сообщил пресс-центр дубайских властей (Dubai Media Office) со ссылкой на управление гражданской авиации.

"Главное управление гражданской авиации: воздушное движение в Объединенных Арабских Эмиратах функционирует в нормальном режиме в ответ на то, что было распространено СМИ хуситов в отношении международного аэропорта Дубая", - говорится в Twitter пресс-центра.

"Что касается информации, предоставленной сомнительными источниками, [компания] Dubai Airports может подтвердить, что международный аэропорт Дубая функционирует в нормальном режиме без каких-либо перебоев", - сообщили в Dubai Media Office.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что хуситы вновь утверждают, что нанесли удар по международному аэропорту Дубая с использованием беспилотного летательного аппарата.

По версии мятежников, атаку на воздушную гавань совершил боевой беспилотник типа "Самад-3". В результате работа аэропорта приостановлена, передавал телеканал. Как заявили хуситы, обстрел стал ответом на агрессию возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.