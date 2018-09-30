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Кризис в Сирии

СМИ: боевики "Фейлак аш-Шам" начали вывод своих формирований из Идлиба

По данным телеканала Al Mayadeen, боевики покидают свои позиции вместе с тяжелыми вооружениями

ТАСС, 30 сентября. Вооруженная группировка "Фейлак аш-Шам" начала вывод своих формирований из пограничного района между сирийскими провинциями Идлиб и Алеппо, где к 15 октября планируется создать демилитаризованную зону. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, боевики покидают свои позиции вместе с тяжелыми вооружениями.

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"Фейлак аш-Шам" считается третьей по силе группировкой на северо-западе Сирии после экстремистской "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и исламистской "Ахрар аш-Шам". Ее командир Фадлялла аль-Хаджи возглавляет коалицию протурецких формирований, которые относятся к умеренной оппозиции.

Ранее, по сведениям газеты Asharq Al-Awsat, состоялось совещание представителей турецкого генштаба и полевых командиров, на котором Анкара потребовала от них вывести свои отряды с линии соприкосновения с правительственными войсками. Пока не все радикальные группировки согласились с ультиматумом, до сих пор не последовал ответ от главаря "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммеда аль-Джулани.

Источники в Дамаске сообщили изданию, что в случае отказа террористов вывести свои силы из создаваемой буферной зоны военная операция на северо-западе Сирии будет возобновлена. В свою очередь представитель командования так называемой Сирийской свободной армии Ахмед Тоума выразил уверенность, что Анкара заставит радикалов покинуть свои базы.

Идлиб - это единственный крупный регион страны, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились со своими семьями боевики, отказавшиеся сложить оружие в Алеппо, Хомсе, Забадани, Восточной Гуте и Дераа.

Согласно российско-турецкой инициативе, демилитаризованная зона глубиной 15-20 км в Идлибе должна быть создана к 15 октября 2018 года. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить разоружение находящихся там бандформирований. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

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