ВМС Украины завершили учения в Азовском море

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Украины завершили командно-штабные учения "Казацкая воля - 2018" в Азовском море. Об этом в воскресенье сообщил пресс-центр украинских ВМС.
"Главная цель учений - наращивание возможностей структуры военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирование и осуществление контрнаступательной операции", - сказано в сообщении.
Согласно информации военных, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. "Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией отработали поисково-спасательные операции по части оказания помощи аварийному кораблю и спасения личного состава. Корабельная группа отработала сценарий действий по минно-заградительному обеспечению", - отметили в пресс-центре.
Заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неежпапа уточнил, что одним из основных элементов учений является "осуществление взаимодействия с другими родами и видами Вооруженных сил Украины в интересах выполнения поставленных задач". "В первую очередь взаимодействие с воздушными силами и десантно-штурмовыми войсками", - добавил он.