В Армении ожидают визита президента России в начале 2019 года

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вы знаете, что у нас была договоренность о том, что Владимир Путин посетит Армению или в конце этого года, или в начале следующего. Если честно, в этом году у нас уже были и до конца года планируются общения с главой РФ, и я думаю, что будет правильно организовать визит в начале следующего года. До этого у нас будет сформирована база документов, и в ходе визита, я надеюсь, что мы их подпишем", - отметил председатель армянского правительства. При этом он не уточнил, о каких именно документах идет речь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Армению. Сроки визита пока не определены, вероятнее всего, он состоится в 2019 году, сообщил журналистам 26 сентября помощник президента России Юрий Ушаков.