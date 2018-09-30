Премьер Армении не исключил возможность инициирования митингов в пользу досрочных выборов

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает возможность призыва гражданам страны вновь выйти на демонстрации, на этот раз - с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе брифинга.
"Я тоже не исключаю такую возможность, что [мы] можем призвать граждан нашей страны выйти на демонстрацию с требованием от парламентских сил провести внеочередные парламентские выборы. Все зависит от того, насколько конструктивными будут переговоры [с парламентскими фракциями], мы готовы на конструктивный диалог", - заявил председатель кабмина.
Ранее Пашинян заявил, что собирается инициировать переговоры со всеми парламентскими фракциями для проведения досрочных парламентских выборов. По его словам, "досрочные парламентские выборы должны проводиться в кратчайшие сроки". В мае этого года нынешний глава правительства, тогда возглавлявший оппозицию, пришел к власти по результатам голосования в парламенте, которому предшествовали массовые демонстрации и акции по всей стране.
Партия премьера Армении Пашиняна "Гражданский договор" входит в парламентский блок "Елк" и представлен в парламенте пятью из 105 депутатов. Бывшая правящая Республиканская партия имеет 49 мандатов и уже заявила, что готова на конструктивный диалог для проведения досрочных парламентских выборов.