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Премьер Армении не исключил возможность инициирования митингов в пользу досрочных выборов

Никол Пашинян отметил, что все зависит от того, насколько конструктивными будут переговоры с парламентскими фракциями

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает возможность призыва гражданам страны вновь выйти на демонстрации, на этот раз - с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе брифинга.

"Я тоже не исключаю такую возможность, что [мы] можем призвать граждан нашей страны выйти на демонстрацию с требованием от парламентских сил провести внеочередные парламентские выборы. Все зависит от того, насколько конструктивными будут переговоры [с парламентскими фракциями], мы готовы на конструктивный диалог", - заявил председатель кабмина.

Ранее Пашинян заявил, что собирается инициировать переговоры со всеми парламентскими фракциями для проведения досрочных парламентских выборов. По его словам, "досрочные парламентские выборы должны проводиться в кратчайшие сроки". В мае этого года нынешний глава правительства, тогда возглавлявший оппозицию, пришел к власти по результатам голосования в парламенте, которому предшествовали массовые демонстрации и акции по всей стране.

Партия премьера Армении Пашиняна "Гражданский договор" входит в парламентский блок "Елк" и представлен в парламенте пятью из 105 депутатов. Бывшая правящая Республиканская партия имеет 49 мандатов и уже заявила, что готова на конструктивный диалог для проведения досрочных парламентских выборов.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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