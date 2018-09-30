СМИ: Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак

ТАСС, 30 сентября. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак охотничьей породы пхунсан в честь проведения межкорейского саммита, который состоялся с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
По данным агентства, собак, прошедших необходимый санитарный контроль, в четверг передали представителям Южной Кореи на пограничном пункте Пханмунджом и доставили в президентский дворец. Мальчик, получивший имя Сонгканг, родился в ноябре 2017 года, а девочка по имени Коми - в марте 2018 года.
Мун Чжэ Ин, как отмечает агентство, уже имеет собаку породы пхунсан (порода была выведена в КНДР). После межкорейского саммита 2000 года КНДР также подарила Южной Корее двух собак этой породы, они содержались в зоопарке до своей смерти в 2013 году.
С 18 по 20 сентября в КНДР состоялся пятый в истории и третий в этом году межкорейский саммит. Первые два саммита прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах.