Партия премьера Армении получила 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Предвыборный блок "Мой шаг", в который входит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Ведомство утвердило окончательные итоги состоявшихся 23 сентября выборов в Совет старейшин столицы Армении.
"Блок "Мой шаг" получил 57 из 65 мест (81,06%), партия "Процветающая Армения" - пять (6,95%), блок "Свет" - три мандата (4,99%)", - сообщили в пресс-службе ЦИК.
После окончательного утверждения итогов досрочных выборов Еревана новым главой столицы Армении станет комедийный актер Айк Марутян, который возглавлял список блока "Мой шаг". Дата первого заседания для формального голосования на пост мэра Еревана пока не сообщается. В блоке "Мой шаг", однако, неоднократно заявляли, что именно Марутян станет новым градоначальником Еревана.
На выборах Совета старейшин Еревана участвовали восемь партий и четыре партийных блока. Занимавший ранее пост главы администрации Еревана Тарон Маргарян, член исполкома ушедшей в оппозицию Республиканской партии Армении, 9 июля подал в отставку. 16 июля Совет старейшин Еревана не смог выбрать нового градоначальника, и 16 августа, согласно законодательству, правительство республики объявило об его роспуске.