Экс-министр по делам Brexit оценил шансы Лондона добиться сделки с ЕС в 90%

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Терезы Мэй с вероятностью в 80-90% добьется от Брюсселя заключения итоговой сделки по условиям "развода" между Великобританией и ЕС. С такой оценкой выступил в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс" бывший министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Я думаю, что сделка будет. Оцениваю вероятность этого в 80-90%", - сказал политик, участвующий в работе открывшейся в воскресенье в Бирмингеме ежегодной конференции правящей Консервативной партии. Вместе с тем, по мнению Дэвиса, итоговая сделка будет отличаться от той, на которой сейчас настаивает кабмин, и будет напоминать соглашение о свободной торговле с ЕС, что не соответствует ожиданиям избирателей.

Экс-министр, покинувший свой пост в июле из-за несогласия с правительственным планом Brexit, представленным в загородной премьерской резиденции Чекерс, выразил уверенность в том, что следование этому плану будет стоить консерваторам голосов на следующих выборах в парламент страны. Он также заявил, что не ждет проведения досрочных выборов, инициировать которые могли бы попытаться противники Мэй в рядах тори, поставив на голосование вопрос о доверии премьеру. При этом сам Дэвис признался, что в этом случае выступил бы в поддержку главы правительства.

Со своей стороны Тереза Мэй в утреннем интервью программе "Шоу Эндрю Марра" телерадиовещательной корпорации Би-би-си призвала всех членов Консервативной партии работать сообща для того, чтобы добиться лучшего из возможных варианта Brexit для Соединенного Королевства. Она также добавила, что по-прежнему "хочет добиться сделки" с Евросоюзом, что позволит избежать сценария так называемого хаотичного Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать британские предложения, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.