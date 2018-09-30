Генсек НАТО посетит Белград в первой половине октября

БЕЛГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен приехать в Белград в первой половине октября для переговоров с сербским президентом Александаром Вучичем. Об этом сообщило в воскресенье агентство Tanjug со ссылкой на диписточники в Белграде.
"Деликатность самого посещения, момента и обстоятельств, в которых состоится поездка, является причиной, что ни одна, ни другая сторона пока не хотят выходить к общественности с деталями формата, темы и даты встречи", - пишет агентство.
Ранее в субботу Вучич выразил протест Столтенбергу в связи с обострением обстановки на севере Косова. Накануне несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В связи с этим президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции.