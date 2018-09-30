МИД Сирии: Дамаск не хотел бы доходить до военного разрешения ситуации в Идлибе

ТАСС, 30 сентября. Дамаск для установления своей власти в стране имеет законное право использовать не только мирные способы урегулирования ситуации в Сирии, однако правительство не хотело бы доходить до этой стадии разрешения конфликта. Такое мнение министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил в интервью телеканалу RT, вышедшем в эфир в воскресенье.