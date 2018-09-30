МИД Сирии: Дамаск не хотел бы доходить до военного разрешения ситуации в Идлибе

ТАСС, 30 сентября. Дамаск для установления своей власти в стране имеет законное право использовать не только мирные способы урегулирования ситуации в Сирии, однако правительство не хотело бы доходить до этой стадии разрешения конфликта. Такое мнение министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил в интервью телеканалу RT, вышедшем в эфир в воскресенье.
"Мы предпочитаем, чтобы эта договоренность была выполнена, и проблема была бы решена мирным путем или путем национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли применено военное решение в случае неудачи реализации договоренностей по Идлибу.
По словам министра, в Идлибе начали исполняться договоренности России и Турции по разрешению конфликта в этом регионе. Как отмечает телеканал, министр сообщил, что эта договоренность является положительным свидетельством возможности восстановления власти сирийского государства на всей территории.
Проблема Идлиба
Зона деэскалации в провинции Идлиб - единственный регион Сирии, который остается не под контролем Дамаска.
На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военных операций в Идлибе не будет: Москва рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическими методами.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту договоренность временной мерой. Он подчеркнул, что вывод террористов из демилитаризованной зоны для отправки в другие страны, например, Афганистан, недопустим. Экстремисты, заявил Лавров, "должны быть уничтожены либо понести заслуженное наказание".