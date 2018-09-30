{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

МИД Сирии: Дамаск не хотел бы доходить до военного разрешения ситуации в Идлибе

Валид Муаллем при этом отметил, что власти страны имеют законное право использовать не только мирные способы урегулирования конфликта

ТАСС, 30 сентября. Дамаск для установления своей власти в стране имеет законное право использовать не только мирные способы урегулирования ситуации в Сирии, однако правительство не хотело бы доходить до этой стадии разрешения конфликта. Такое мнение министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил в интервью телеканалу RT, вышедшем в эфир в воскресенье.

На эту тему
На подступах к Идлибу. Как Сирия готовится к завершению гражданской войны

"Мы предпочитаем, чтобы эта договоренность была выполнена, и проблема была бы решена мирным путем или путем национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли применено военное решение в случае неудачи реализации договоренностей по Идлибу.

По словам министра, в Идлибе начали исполняться договоренности России и Турции по разрешению конфликта в этом регионе. Как отмечает телеканал, министр сообщил, что эта договоренность является положительным свидетельством возможности восстановления власти сирийского государства на всей территории.

Проблема Идлиба

Зона деэскалации в провинции Идлиб - единственный регион Сирии, который остается не под контролем Дамаска.

На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военных операций в Идлибе не будет: Москва рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту договоренность временной мерой. Он подчеркнул, что вывод террористов из демилитаризованной зоны для отправки в другие страны, например, Афганистан, недопустим. Экстремисты, заявил Лавров, "должны быть уничтожены либо понести заслуженное наказание".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичАфганистанСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Премьер Госсовета КНР заявил о приверженности Пекина мультилатерализму
Пекин будет проводить политику открытости "на еще более высоком уровне", отметил Ли Кэцян
Читать полностью