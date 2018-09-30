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На выборах губернатора Окинавы победил сторонник вывода авиабазы США

Бывший радиоведущий Дэнни Тамаки называет себя официальным идейным преемником предыдущего главы префектуры, который настаивал на обязательном выводе за пределы Окинавы авиабазы "Футэмма"

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Дэнни Тамаки, который выступает за передислокацию базы корпуса морской пехоты США за пределы префектуры Окинава, стал новым губернатором этой самой южной префектуры Японии, где сосредоточено более 70% американских военных объектов в стране. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Выборы, которые прошли в это воскресенье, несмотря на тайфун "Трами", обрушившийся на юг и юго-запад Японии, определили нового губернатора. Предыдущий глава Окинавы Такэси Онаги умер после продолжительной болезни в августе. Отмечается, что Тамаки одержал победу над своим оппонентом Ацуси Сакимой, поддерживаемым правительством страны, с минимальным перевесом.

Бывший радиоведущий Дэнни Тамаки называет себя официальным идейным преемником Такэси Онаги, который настаивал на обязательном выводе за пределы Окинавы авиабазы корпуса морской пехоты США "Футэмма". Онага и его администрация многократно судились по этому поводу с центральным правительством во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, однако не преуспели в отстаивании своей позиции. Победа Тамаки означает, что курс на усиление конфронтации между префектуральными и центральными властями по вопросу американской авиабазы будет продолжен.

Японско-американские переговоры о судьбе "Футэммы" идут с 2006 года. Местные власти и даже правительство Японии временами предлагали вывести базу за пределы Окинавы, однако в итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко города Наго. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее тогдашний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Ставший его преемником Онага занимал значительно более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно давал понять, что не собирается уступать.

Именно по его инициативе насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте 2016 года. Однако его решение о прекращении строительства было оспорено правительством, а сам Онага проиграл дело в судах всех инстанций.

Теги
ЯпонияСШААбэ, Синдзо
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