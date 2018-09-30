На выборах губернатора Окинавы победил сторонник вывода авиабазы США

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Дэнни Тамаки, который выступает за передислокацию базы корпуса морской пехоты США за пределы префектуры Окинава, стал новым губернатором этой самой южной префектуры Японии, где сосредоточено более 70% американских военных объектов в стране. Об этом сообщило агентство Kyodo .

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Выборы, которые прошли в это воскресенье, несмотря на тайфун "Трами", обрушившийся на юг и юго-запад Японии, определили нового губернатора. Предыдущий глава Окинавы Такэси Онаги умер после продолжительной болезни в августе. Отмечается, что Тамаки одержал победу над своим оппонентом Ацуси Сакимой, поддерживаемым правительством страны, с минимальным перевесом.

Бывший радиоведущий Дэнни Тамаки называет себя официальным идейным преемником Такэси Онаги, который настаивал на обязательном выводе за пределы Окинавы авиабазы корпуса морской пехоты США "Футэмма". Онага и его администрация многократно судились по этому поводу с центральным правительством во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, однако не преуспели в отстаивании своей позиции. Победа Тамаки означает, что курс на усиление конфронтации между префектуральными и центральными властями по вопросу американской авиабазы будет продолжен.

Японско-американские переговоры о судьбе "Футэммы" идут с 2006 года. Местные власти и даже правительство Японии временами предлагали вывести базу за пределы Окинавы, однако в итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко города Наго. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее тогдашний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Ставший его преемником Онага занимал значительно более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно давал понять, что не собирается уступать.

Именно по его инициативе насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте 2016 года. Однако его решение о прекращении строительства было оспорено правительством, а сам Онага проиграл дело в судах всех инстанций.