Эрдоган: Турция готова оказать любую помощь пострадавшей от землетрясения Индонезии

"Я молюсь за наших братьев и сестер, погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии, желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю глубокие соболезнования народу Индонезии. Турция готова сделать все возможное, чтобы помочь Индонезии залечить раны", - написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

ТАСС, 30 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье принес соболезнования народу Индонезии, где в результате землетрясения и цунами погибли по меньшей мере 832 человека и выразил готовность оказать этой стране любую помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, жертвами стихии стали 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.