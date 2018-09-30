Премьер Госсовета КНР заявил о приверженности Пекина мультилатерализму

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в воскресенье о приверженности Китая мультилатерализму - системе отношений между государствами, построенной на основе многосторонних соглашений.
"Мы твердо привержены базирующейся на праве системе мультилатерализма", - сказал глава китайского кабинета. Он выступил с речью на торжественном приеме в Доме народных собраний по случаю отмечаемого 1 октября национального праздника - Дня образования КНР. Китай, продолжил он, "будет проводить политику открытости на еще более высоком уровне, разделяя возможности развития и достижения с другими странами, отстаивая при этом интересы собственного развития".
"В этом году под руководством ЦК КПК с Си Цзиньпином в качестве сердцевины мы всесторонне воплощали в жизнь дух и установки XIX съезда КПК, противостояли новым вызовам, привнесенным изменениями в международной обстановке, сосредоточивая силы, занимались собственными делами Китая", - подчеркнул премьер.
В воскресенье в Китае отмечался День павших героев. По этому случаю на площади Тяньаньмэнь прошла церемония возложения цветов к Памятнику народным героям, в которой приняли участие председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, другие китайские руководители. Глава Китая возложил венок к памятнику, на котором высечена надпись, сделанная рукой лидера китайской революции Мао Цзэдуна: "Вечная память героям". Считается, что в Китае со времен Опиумных войн XIX века погибли около 20 млн участников национально-освободительной и революционной борьбы.
В четверг, как сообщило Центральное китайское телевидение, Си Цзиньпин посетил воинскую часть, где ознакомился с учебой подразделений экстренного реагирования и посидел в кабине новейшего ударного вертолета, опробовав систему целеуказания.