Центральное командование ВС США показало видео нанесения артиллерийских ударов по ИГ

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное командование ВС США опубликовало в воскресенье в Twitter видео, в котором демонстрируется нанесение артиллерийских ударов силами коалиции якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
На кадрах показаны с разных ракурсов гаубицы, а также реактивные системы залпового огня, подготовка подразделений к нанесению ударов и сами залпы. При этом в пояснении к видео говорится, что речь идет об ударах как на территории Ирака, так и на территории Сирии. Кадров с поражением целей в видеоролике нет, как и указания того, когда были совершены залпы.
.@CJTFOIR artillery fire striking targets to liberate #Iraq and #Syria against ISIS#Marines @USMC @usarmycentral #coalition pic.twitter.com/KkyZNJTpMA— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 September 2018
Международная коалиция по борьбе с ИГ сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.