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Борьба с "Исламским государством"

Центральное командование ВС США показало видео нанесения артиллерийских ударов по ИГ

Сообщается, что речь идет об ударах как на территории Ирака, так и на территории Сирии

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное командование ВС США опубликовало в воскресенье в Twitter видео, в котором демонстрируется нанесение артиллерийских ударов силами коалиции якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

На кадрах показаны с разных ракурсов гаубицы, а также реактивные системы залпового огня, подготовка подразделений к нанесению ударов и сами залпы. При этом в пояснении к видео говорится, что речь идет об ударах как на территории Ирака, так и на территории Сирии. Кадров с поражением целей в видеоролике нет, как и указания того, когда были совершены залпы.

Международная коалиция по борьбе с ИГ сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.

Теги
АвстралияБахрейнСШАИорданияИракСирияОАЭДанияВеликобританияНидерландыФранцияСаудовская АравияБорьба с "Исламским государством"Трамп, Дональд
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