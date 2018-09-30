Центральное командование ВС США показало видео нанесения артиллерийских ударов по ИГ

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное командование ВС США опубликовало в воскресенье в Twitter видео, в котором демонстрируется нанесение артиллерийских ударов силами коалиции якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

На кадрах показаны с разных ракурсов гаубицы, а также реактивные системы залпового огня, подготовка подразделений к нанесению ударов и сами залпы. При этом в пояснении к видео говорится, что речь идет об ударах как на территории Ирака, так и на территории Сирии. Кадров с поражением целей в видеоролике нет, как и указания того, когда были совершены залпы.