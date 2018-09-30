{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Македонии проголосовал на референдуме

Зоран Заев надеется, что страна достигнет "стратегических целей и станет членом самого мощного военного альянса в мире - НАТО - и самого сильного экономического союза в мире - Европейского союза"

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев проголосовал на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который проходит в воскресенье в городе Струмица. Об этом сообщает правительство страны.

На эту тему
Дипломатический скандал между Россией и Грецией. Цепочка событий

"Сегодня граждане выходят и принимают решение о будущем нашей страны. Сегодня граждане принимают решение так же, как и в прошлом, во все времена важных моментов для Республики Македония, прокладывая путь для нашей страны ради будущего грядущих поколений, которые придут после нас, - сказал Заев после голосования журналистам. - Сегодня я надеюсь, что в результате массового голосования вновь подтвердится многоэтническое единство наших граждан и общее политическое единство граждан за пределами какой-либо политической партии или политических взглядов".

Он отметил, что 30 сентября - хороший день и новый праздник для Республики Македония. "Я, конечно, ожидаю после этих решений, что Македония, наконец, достигнет своих стратегических целей и станет членом самого мощного военного альянса в мире - НАТО - и самого сильного экономического союза в мире - Европейского союза", - подчеркнул премьер-министр.

Гражданам Македонии предлагается ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум призван разрешить 27-летний спор, ведущийся между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области.

Теги
ГрецияМакедонияЗаев, Зоран
Украина рассчитывает купить у США системы ПВО
По словам украинского президента Петра Порошенко, вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию"
Читать полностью