Премьер-министр Македонии проголосовал на референдуме

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев проголосовал на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который проходит в воскресенье в городе Струмица. Об этом сообщает правительство страны.

"Сегодня граждане выходят и принимают решение о будущем нашей страны. Сегодня граждане принимают решение так же, как и в прошлом, во все времена важных моментов для Республики Македония, прокладывая путь для нашей страны ради будущего грядущих поколений, которые придут после нас, - сказал Заев после голосования журналистам. - Сегодня я надеюсь, что в результате массового голосования вновь подтвердится многоэтническое единство наших граждан и общее политическое единство граждан за пределами какой-либо политической партии или политических взглядов".

Он отметил, что 30 сентября - хороший день и новый праздник для Республики Македония. "Я, конечно, ожидаю после этих решений, что Македония, наконец, достигнет своих стратегических целей и станет членом самого мощного военного альянса в мире - НАТО - и самого сильного экономического союза в мире - Европейского союза", - подчеркнул премьер-министр.

Гражданам Македонии предлагается ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум призван разрешить 27-летний спор, ведущийся между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области.