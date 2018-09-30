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Brexit

Министр внешней торговли Британии призвал ЕС сформулировать свое предложение по Brexit

Лиам Фокс подчеркнул, что выход из состава Евросоюза позволит британскому бизнесу активнее сотрудничать со странами по всему миру
Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс призвал лидеров ЕС сформулировать свое предложение по Brexit, если им не нравится план будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, разработанный правительством премьера Терезы Мэй. Об этом он заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, начавшем работу в Бирмингеме.

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"Если им не нравится наше предложение, пусть они сформулируют свое", - сказал Фокс, повторив тезис о том, что Великобритания после "развода" с ЕС 29 марта 2019 года покинет общий рынок и таможенный союз ЕС.

"Мы находимся на историческом перепутье, и для того выбора, который нам предстоит сделать, требуются уверенность в своих силах, оптимизм и смелость", - сказал министр. Он подчеркнул, что выход из состава Евросоюза позволит британскому бизнесу активнее сотрудничать со странами по всему миру. "Европа продолжит оставаться важным рынком для наших товаров и услуг, но давайте скажем открыто людям нашей страны: помимо Европы есть целый мир, после Brexit будет новый этап", - сказал Фокс.

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик из-за того, что ЕС отказался принять британские предложения.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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