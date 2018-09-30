Министр внешней торговли Британии призвал ЕС сформулировать свое предложение по Brexit

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс призвал лидеров ЕС сформулировать свое предложение по Brexit, если им не нравится план будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, разработанный правительством премьера Терезы Мэй. Об этом он заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, начавшем работу в Бирмингеме.

Великобритания и ЕС могут перенести сделку по Brexit. Что мешает им договориться?

"Если им не нравится наше предложение, пусть они сформулируют свое", - сказал Фокс, повторив тезис о том, что Великобритания после "развода" с ЕС 29 марта 2019 года покинет общий рынок и таможенный союз ЕС.

"Мы находимся на историческом перепутье, и для того выбора, который нам предстоит сделать, требуются уверенность в своих силах, оптимизм и смелость", - сказал министр. Он подчеркнул, что выход из состава Евросоюза позволит британскому бизнесу активнее сотрудничать со странами по всему миру. "Европа продолжит оставаться важным рынком для наших товаров и услуг, но давайте скажем открыто людям нашей страны: помимо Европы есть целый мир, после Brexit будет новый этап", - сказал Фокс.

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик из-за того, что ЕС отказался принять британские предложения.