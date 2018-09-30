Заменивший Лулу да Силву кандидат в президенты Бразилии снизил отставание от лидера гонки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, который заменил в качестве кандидата на пост президента страны осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, сократил отставание от лидера избирательной гонки - ультраправого депутата Жаира Болсонару. Об этом свидетельствуют распространенные в воскресенье данные опроса, проведенного институтом MDA по заказу Национальной конфедерации транспорта.
Согласно исследованию, о намерении проголосовать за Аддада, который представляет левую Партию трудящихся, в первом туре выборов объявили 25,2% бразильцев. В ходе аналогичного опроса, результаты которого были обнародованы 17 сентября, этот показатель составлял 17,6%. Болсонару, который три недели назад получил тяжелое ранение в результате покушения, может рассчитывать на голоса 28,2% опрошенных - то есть, по сравнению с предыдущим исследованием MDA уровень его поддержки не изменился. Поскольку погрешность опроса составляет 2,2%, его организаторы объявили о технической "ничьей" между Аддадом и Болсонару.
Третью строчку в рейтинге симпатий бразильских избирателей по-прежнему занимает левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии, который может рассчитывать на голоса 9,4% сограждан. Бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии, пользуется поддержкой 7,3% избирателей. Еще 2,6% бразильцев намерены проголосовать за лидера партии зеленых Rede Марину Силву.
Исследование проводилось 27-28 сентября в 137 муниципалитетах страны. В опросе приняли участие 2002 человека. При этом исследование показало, что в случае вероятного второго тура между Болсонару и Аддадом кандидат левых сил имеет преимущество: за него готовы проголосовать 42,7% избирателей, в то время как уровень поддержки Болсонару составляет 37,3%.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.