Украина рассчитывает купить у США системы ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN .

"Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны, - сказал Порошенко на английском языке. - Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации". По его словам, указанные вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию и атаковать нашу [украинскую] территорию".

"Мы не просим, чтобы американские солдаты защищали Украину. Мы просто просим установить эффективное сотрудничество с целью обеспечения глобальной безопасности, в котором лидирующую роль будут играть США", - добавил украинский президент.

Говоря о поставках на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, Порошенко отметил: "Это чрезвычайно важно с символической точки зрения. Поскольку это первые летальные вооружения, которые мы получили, определенно они предназначены для оборонительных операций". По его мнению, таким образом Украина стала страной, с которой США осуществляют военно-техническое сотрудничество.

Порошенко также констатировал, что США ранее согласились передать Киеву два американских патрульных катера. "Это помогает нам решить другую проблему - то, что Россия пытается оккупировать Азовское море", - сказал он. Как сообщили ранее на этой неделе в Пентагоне, Киеву бесплатно переданы два подержанных американских патрульных катера класса Island, однако их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в $9 млн.

Оборонный бюджет США на 2019 составляет $716 млрд. На оказание военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, Вашингтон заложил $250 млн. В 2018 году для оказания военной помощи Украине в американском бюджете предусмотрены $200 млн.