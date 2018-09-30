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Украина рассчитывает купить у США системы ПВО

По словам украинского президента Петра Порошенко, вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию"
Президент Украины Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

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"Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны, - сказал Порошенко на английском языке. - Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации". По его словам, указанные вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию и атаковать нашу [украинскую] территорию".

"Мы не просим, чтобы американские солдаты защищали Украину. Мы просто просим установить эффективное сотрудничество с целью обеспечения глобальной безопасности, в котором лидирующую роль будут играть США", - добавил украинский президент.

Говоря о поставках на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, Порошенко отметил: "Это чрезвычайно важно с символической точки зрения. Поскольку это первые летальные вооружения, которые мы получили, определенно они предназначены для оборонительных операций". По его мнению, таким образом Украина стала страной, с которой США осуществляют военно-техническое сотрудничество.

Порошенко также констатировал, что США ранее согласились передать Киеву два американских патрульных катера. "Это помогает нам решить другую проблему - то, что Россия пытается оккупировать Азовское море", - сказал он. Как сообщили ранее на этой неделе в Пентагоне, Киеву бесплатно переданы два подержанных американских патрульных катера класса Island, однако их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в $9 млн.

Оборонный бюджет США на 2019 составляет $716 млрд. На оказание военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, Вашингтон заложил $250 млн. В 2018 году для оказания военной помощи Украине в американском бюджете предусмотрены $200 млн.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр Алексеевич
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