США готовы оказать помощь пострадавшей от землетрясения Индонезии

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в воскресенье принесли соболезнования народу Индонезии, где в результате землетрясения и цунами погибли по меньшей мере 832 человека, и выразили готовность оказать этой стране помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В документе также отмечается, что дипмиссия США в Индонезии "внимательно следит за ситуацией и не получала сообщений о пострадавших американских гражданах".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, жертвами стихии стали 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.