Министр обороны Великобритании обвинил Россию в реваншизме

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с утверждениями, что Россия пытается переписать итоги холодной войны, являясь одной из самых больших угроз безопасности Соединенного Королевства. Об этом он заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, начавшем работу в Бирмингеме.
"Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны", - сказал он.
"Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей", - отметил Уильямсон.
"Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, - Россия", - сказал глава британского минобороны, заявив, что РФ якобы увеличивает свое военное присутствие на Украине и в арктическом регионе.
Уильямсон об Арктике
"Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, действуют все больше субмарин, все чаще - подо льдами, существуют планы возвести более 100 объектов в Арктике и заново открыть старые советские базы", - заметил министр.
"Мы запустим нашу новую оборонную арктическую систему", - объявил Уильямсон. Он рассказал, что Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.
Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Соединенного Королевства будут на ротационной основе присутствовать на севере скандинавской страны в течение следующих 10 лет. В распоряжении британских военнослужащих в Норвегии будут находиться бронемашины "Викинг" (BvS 10).
Как утверждает The Sunday Telegraph, данная оборонная стратегия Лондона является ответом как на беспокойство в отношении вероятности повышения активности России в арктическом регионе, так и на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты, которые находятся под ледяным покровом.
Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах.