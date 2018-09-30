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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Глава МИД Ирана призвал США полностью пересмотреть политику на Ближнем Востоке

Мохаммад Джавад Зариф также раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео, отметив, что он "предпринял все неверные шаги по отношению к Ирану"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны полностью пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании CBS в воскресенье.

Зариф также высказался с острой критикой в адрес нынешнего госсекретаря США Майкла Помпео. "Он предпринял все неверные шаги по отношению к Ирану. Я считаю, что он совершил ошибки по отношению к нашему региону. Серьезно, я убежден, что Соединенным Штатам следует совершить пересмотр своей политики в отношении нашего региона", - сказал Зариф.

Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

Зариф также заявил, что Соединенные Штаты своими попытками отговорить страны мира вести дела с Ираном призывают эти государства нарушать международное право. Министру был задан вопрос, как он относится к тому, что Вашингтон ставит странам Европы и других регионов ультиматум: вести дела с Ираном или с США. "США просят государства нарушать международное право, и они говорят странам, что если они будут действовать в соответствии с [международным] правом, то они будут наказаны. Это, возможно, просто беспрецедентная ситуация", - ответил Зариф.

Он также высказал мнение, что президент США Дональд Трамп ведет себя как агрессор. "Его поведение именно такое", - ответил Зариф на прямой вопрос ведущего, считает ли он главу Белого дома агрессором. "Проблема США заключается в том, что они давят на людей, чтобы те действовали незаконно. Не думаю, что это будет эффективно", - отметил он.

Выступая в минувшую среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения, Трамп призвал "все государства-члены СБ ООН работать с Соединенными Штатами с целью" добиться изменения поведения Тегерана и не позволить ему заполучить ядерную бомбу.

Ранее в мае этого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ИранаТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)
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