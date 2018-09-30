Глава МИД Британии предупредил Россию о необходимости соблюдать международные правила

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Высокую цену придется платить России в том случае, если она не будет придерживаться международных правил. Об этом заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, который начал работу в Бирмингеме, глава британского МИД Джереми Хант.

"Пока у власти находятся консерваторы, у Великобритании будет простой сигнал Кремлю - если вы попробуете запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не придерживаетесь международных норм, то цена всегда будет слишком высокой", - сказал он, подчеркнув, что мартовский инцидент в Солсбери был первым в истории случаем применения такого вида оружия на британской территории и что за ним якобы стоит Россия.

Говоря о вызовах, которые стоят сейчас перед Великобританией и Западом в целом, Хант снова упомянул Россию, которая, по его словам, "переступила границы Украины и Грузии так, как будто этих границ не существует". Он также назвал сирийский режим марионеткой в руках "подобных России стран", вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия против гражданского населения. По мнению главы британской дипломатии, отстаивать демократический миропорядок перед лицом подобных угроз "можно только с позиции силы". При этом он предостерег от ошибок, подобных той, что сделал премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен (1869-1940), подписавший Мюнхенское соглашение с гитлеровской Германией 30 сентября 1938 года.

"Благодаря отважному руководству [Терезы Мэй] 153 российских дипломата были высланы из 28 стран, что нанесло сильнейший ущерб российской шпионской сети. Наши сети сомкнутся и над ГРУ", - сказал Хант в заключительной части своей речи.

Сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ (нынешнее название ГРУ) в Великобритании считают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, посетивших Солсбери в день отравления Сергея и Юлии Скрипалей. В своей речи Хант высмеял изложенную ими в интервью телеканалу RT версию событий, согласно которой они посетили британский город с туристическими целями.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества, нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.