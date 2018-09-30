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В Македонии завершилось голосование на референдуме о переименовании страны

Явка составила 34,59%
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония завершилось в воскресенье в стране в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

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По данным, опубликованным на официальном сайте Государственной избирательной комиссии, уровень явки на 18:30 (19:30 мск) составил 34,59%.

В случае, если итоговая явка избирателей составит менее 50%, в соответствии с македонским законодательством это может свидетельствовать о провале референдума. Согласно закону, для признания плебисцита успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на 3 тыс. избирательных участках в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

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