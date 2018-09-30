В Македонии завершилось голосование на референдуме о переименовании страны

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: ЕС настроен на создание механизма расчетов с Тегераном в обход санкций США

Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские "страны серьезно настроены не дать США уничтожить крупное достижение в сфере дипломатии"

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