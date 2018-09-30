Порошенко надеется, что антикоррупционный суд на Украине сформируют до марта 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в стране к марту 2019 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN в воскресенье.
"Мы сейчас завершаем процедуру по подаче заявок на назначение на должности новых судей", - сказал Порошенко. Ожидается, что антикоррупционный суд будет состоять из 39 судей, из которых 12 будут судьи Апелляционной палаты. "На 39 мест у нас около 400 участников [конкурса]", - отметил украинский президент.
Порошенко выразил надежду на то, что "полностью независимый, чрезвычайно эффективный антикоррупционный суд" будет сформирован "до марта следующего года". В июне украинский президент заявил, что это произойдет до декабря текущего года, когда в стране начнется президентская избирательная кампания.
Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой 7 июня и вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.
В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс. 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности для работы в новом суде.