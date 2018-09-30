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Кризис на Украине

Порошенко надеется, что антикоррупционный суд на Украине сформируют до марта 2019 года

Предполагается, что суд будет состоять из 39 судей, из которых 12 будут судьи Апелляционной палаты

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в стране к марту 2019 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN в воскресенье.

"Мы сейчас завершаем процедуру по подаче заявок на назначение на должности новых судей", - сказал Порошенко. Ожидается, что антикоррупционный суд будет состоять из 39 судей, из которых 12 будут судьи Апелляционной палаты. "На 39 мест у нас около 400 участников [конкурса]", - отметил украинский президент.

Порошенко выразил надежду на то, что "полностью независимый, чрезвычайно эффективный антикоррупционный суд" будет сформирован "до марта следующего года". В июне украинский президент заявил, что это произойдет до декабря текущего года, когда в стране начнется президентская избирательная кампания.

Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой 7 июня и вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.

В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс. 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности для работы в новом суде.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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