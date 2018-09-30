Франция готова оказать властям Индонезии помощь после землетрясения и цунами

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Франция готова прийти на помощь Индонезии в деле ликвидации последствий мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, принеся соболезнования в связи со случившимся, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики [Эмманюэль Макрон] выражает скорбь и солидарность с Индонезией в связи с трагическими последствиями землетрясения и цунами, которые поразили остров Сулавеси", - говорится в заявлении Елисейского дворца. Обращаясь "со словами соболезнования к семьям и близким погибших", французский президент добавил, что его страна готова прийти на помощь индонезийцам. "Франция поддерживает Индонезию в этом испытании и готова оказать поддержку в координации с индонезийскими властями", - заявил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м.

По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, жертвами стихии стали 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.