Шествие в память о жертвах Бабьего Яра прошло в Киеве

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Сотни людей в Киеве приняли участие в шествии под названием "Бабий Яр. Без памяти нет будущего", передает в воскресенье с места событий корреспондент ТАСС.

Среди участников акции много детей и молодежи. Пришли на марш, в частности, свидетели тех событий. Были и те, кто спасал киевских евреев от расстрелов, а также те, кто прошел через нацистские гетто в других городах Украины. Шествие завершилось митингом на Контрактовой площади Киева.

"Уже почти 10 лет сообщество святого Эгидия на Подоле проводит День памяти жертв Бабьего Яра. Это шествие для того, чтобы вспомнить киевлян, которых расстреливали в 1941 году только за их национальность. На Подоле жили евреи, которых отсюда вели на расстрел в Бабий Яр. Мы должны почувствовать эту дату и вспомнить погибших. Очень важно, чтобы молодое поколение помнило об этих уроках истории и не позволяло им повторяться", - сказал организатор акции Юрий Лифансе.

В Бабьем Яру 77 лет назад именно в этот вечер завершался массовый двухдневный расстрел евреев Киева, после которого в Берлин пошла депеша о том, что нацисты ликвидировали 33771 человека еврейской национальности.

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.